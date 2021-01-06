​«Парма» уволит тренера в ближайшие часы

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06 Января 2021, 19:41,
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В ближайшие часы «Парма» уволит Фабио Ливерани с должности главного тренера команды. Об этом информирует Sky Sport.
В среду «Парма» крупно проиграла в гостях у «Аталанты» - 0:3. После четырёх подряд поражений в чемпионате Италии команда Ливерани располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице, рядом с зоной понижения в классе.
По данным источника, на замену Фабио Ливерани «Парма» рассматривает сразу двух специалистов. Это Роберто Д’Аверса и Паулу Соуза.
Следующий матч чемпионата Италии «Парма» проведёт в воскресенье, десятого января. Соперником команды будет римский «Лацио».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Парма, Паулу Соуза, Фабио Ливерани, Роберто Д'Аверса