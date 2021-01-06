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​«Парма» уволит тренера в ближайшие часы

06 Января 2021, 19:41,

Евро-Футбол.Ру

В ближайшие часы «Парма» уволит Фабио Ливерани с должности главного тренера команды. Об этом информирует Sky Sport.

В среду «Парма» крупно проиграла в гостях у «Аталанты» - 0:3. После четырёх подряд поражений в чемпионате Италии команда Ливерани располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице, рядом с зоной понижения в классе. 

По данным источника, на замену Фабио Ливерани «Парма» рассматривает сразу двух специалистов. Это Роберто Д’Аверса и Паулу Соуза.

Следующий матч чемпионата Италии «Парма» проведёт в воскресенье, десятого января. Соперником команды будет римский «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Парма, Паулу Соуза, Фабио Ливерани, Роберто Д'Аверса
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