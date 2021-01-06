​Два игрока «Милана» заболели коронавирусом перед игрой с «Ювентусом»

Два футболиста «Милана» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и пропустят матч против «Ювентуса». Как сообщает пресс-служба «россонери», коронавирус был выявлен у Раде Крунича и Анте Ребича. Футболисты не испытывают симптомов. В настоящее время они отправились на самоизоляцию.

Отмечается, что тесты остальных футболистов отрицательные, поэтому они готовы к матчу.

Для «Милана» потеря двух футболистов стала серьёзным ударом, ведь против «Ювентуса» не сыграют дисквалифицированный Сандро Тонали и травмированные Златан Ибрагимович, Исмаэль Беннасер, Маттео Габбия и Алексис Салемакерс.

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» стартует в 22:45 по московскому времени.