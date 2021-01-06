​Де Санктис прооперирован после серьёзного ДТП

Директор «Ромы» Морган де Санктис во вторник вечером попал в серьёзное ДТП. Известный в прошлом вратарь получил множественные переломы рёбер и травмы спины.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, в среду де Санктис перенёс хирургическое вмешательство. Представителю римского клуба удалили селезёнку и ликвидировали посттравматическое кровотечение.

Операция прошла успешно, осложнений не наблюдается, Де Санктис находится в сознании. Он будет оставаться под наблюдением врачей в ближайшие сутки.

На протяжении своей карьеры Морган де Санктис выступал за многие клубы, в частности за «Удинезе», «Наполи» и «Рому».