«Ювентус» едет на матч с «Миланом»

Главный матч тура в чемпионате Италии между «Миланом» и «Ювентусом» состоится. Как сообщает SportMediaset, команда Андреа Пирло уже отправилась в Милан. Власти Турина дали «старой синьоре» зелёный свет на поездку, поскольку новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде не было выявлено.

Как известно, накануне сразу у двоих футболистов «Ювентуса» был выявлен коронавирус – у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо. Это вызвало опасения по поводу возможной вспышки инфекции в команде.

«Милан» и «Ювентус» начнут матч сегодня, шестого января, в 22:45 по московскому времени.