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«Ювентус» едет на матч с «Миланом»

06 Января 2021, 14:17,

Global Look Press

Главный матч тура в чемпионате Италии между «Миланом» и «Ювентусом» состоится. Как сообщает SportMediaset, команда Андреа Пирло уже отправилась в Милан. Власти Турина дали «старой синьоре» зелёный свет на поездку, поскольку новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде не было выявлено.

Как известно, накануне сразу у двоих футболистов «Ювентуса» был выявлен коронавирус – у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо. Это вызвало опасения по поводу возможной вспышки инфекции в команде.

«Милан» и «Ювентус» начнут матч сегодня, шестого января, в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан
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