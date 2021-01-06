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«Милан» нацелился на защитника, которым интересовался «Локомотив»

06 Января 2021, 12:50,

Global Look Press

Защитник «Страсбурга» Мохамед Симакан, которым ранее интересовался московский «Локомотив», может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в подписании контракта с 20-летним футболистом проявляет «Милан». «Россонери» готовы заплатить за Симакана 15 миллионов евро, в то время как «Страсбург» требует минимум 18 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 17 поединков, забил один гол и отдал одну результативную передачу

Действующий трудовой договор Мохамеда с французским клубом рассчитан до середины 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Мохамед Симакан
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