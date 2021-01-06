«Сампдория» назвала «Ювентусу» стоимость 37-летнего Квальяреллы

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06 Января 2021, 11:57,
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Туринский «Ювентус» вступил в переговоры с генуэзской «Сампдорией» относительно возможного перехода нападающего Фабио Квальяреллы.
Как сообщает издание Сalciomercato, коллектив из Генуи планирует выручить с продажи 37-летнего форварда один миллион евро. В свою очередь «старая синьора» готова предложить за опытного футболиста лишь 500 тысяч евро.
Действующее трудовое соглашение Квальяреллы с «Сампдорией» рассчитано до середины 2021-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 14 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами (один - с пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Сампдория, Трансферы футбола - зима 2021, Фабио Квальярелла