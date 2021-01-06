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Кассано: «Когда на Дибалу оказывают давление, он начинает гадить под себя»

06 Января 2021, 08:31,

Global Look Press

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о нынешнем положении аргентинца Пауло Дибалы в туринском «Ювентусе». Нападающий лишился места в составе, проиграв конкуренцию Альваро Морате.

«Если ты хочешь играть за «Ювентус» в футболке под номером 10, то должен показывать футбол мирового класса. У меня такое впечатление, что когда на Дибалу оказывают давление, он начинает гадить под себя. И после этого Пауло требует зарплату в размере десяти миллионов евро? Смешно», - приводит слова Кассано портал Goal.

В текущем сезоне Серии А Дибала сыграл девять матчей и забил два мяча. Его контракт с «бьянконери» рассчитан до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пауло Дибала, Антонио Кассано
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Комментарии (1)
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Vidrimers
06 Января 2021, 08:43

Когда про Кассано забывают, он начинает гадить своим ртом в интернете

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