Кассано: «Когда на Дибалу оказывают давление, он начинает гадить под себя»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о нынешнем положении аргентинца Пауло Дибалы в туринском «Ювентусе». Нападающий лишился места в составе, проиграв конкуренцию Альваро Морате.

«Если ты хочешь играть за «Ювентус» в футболке под номером 10, то должен показывать футбол мирового класса. У меня такое впечатление, что когда на Дибалу оказывают давление, он начинает гадить под себя. И после этого Пауло требует зарплату в размере десяти миллионов евро? Смешно», - приводит слова Кассано портал Goal.

В текущем сезоне Серии А Дибала сыграл девять матчей и забил два мяча. Его контракт с «бьянконери» рассчитан до лета 2022-го года.