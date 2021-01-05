Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Власти могут запретить поездку «Ювентуса» на матч с «Миланом»

05 Января 2021, 23:21,

Global Look Press

«Ювентус» оказался под угрозой вспышки коронавируса  в команде. COVID-19 в понедельник был подтвержден у Алекса Сандро, а на следующий день - у Хуана Куадрадо. «Старая синьора» отменила запланированный на сегодня выезд в Милан на матч Серии А и осталась в гостинице в ожидании результатов нового тестирования.

Глава местного органа здравоохранения Турина Роберто Тести в интервью Corriere di Torino пообещал изолировать всех футболистов «Ювентуса», если обнаружится хотя бы еще один заболевший. В таком случае о поездке на игру с «Миланом» не может быть и речи.

Матч запланирован на среду и должен начаться в 22:45. Интересно, что в похожей ситуации в начале чемпионата был соперник «Ювентуса», «Наполи». Ему сначала засчитали техническое поражение, однако неаполитанцы выиграли апелляцию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, коронавирус в Италии
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