Власти могут запретить поездку «Ювентуса» на матч с «Миланом»

«Ювентус» оказался под угрозой вспышки коронавируса в команде. COVID-19 в понедельник был подтвержден у Алекса Сандро, а на следующий день - у Хуана Куадрадо. «Старая синьора» отменила запланированный на сегодня выезд в Милан на матч Серии А и осталась в гостинице в ожидании результатов нового тестирования.

Глава местного органа здравоохранения Турина Роберто Тести в интервью Corriere di Torino пообещал изолировать всех футболистов «Ювентуса», если обнаружится хотя бы еще один заболевший. В таком случае о поездке на игру с «Миланом» не может быть и речи.

Матч запланирован на среду и должен начаться в 22:45. Интересно, что в похожей ситуации в начале чемпионата был соперник «Ювентуса», «Наполи». Ему сначала засчитали техническое поражение, однако неаполитанцы выиграли апелляцию.