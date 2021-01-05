Кассано: «Дибала под давлением обделывается, а затем просит 10 млн евро»

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала отклонил предложение клуба о продлении контракта, желая получать больше, чем 7,5 млн евро, прописанные в условиях потенциальной сделки. Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано критикует хавбека.

- Все тренеры в «Ювентусе» не считали его важным звеном, поэтому я сомневаюсь, что он чемпион или большой игрок, - заявил Кассано в Twitch. - Для меня он не чемпион, он не делает разницу. Да, он забивал классные голы, как Антонио ди Натале или Лоренцо Инсинье. Но если хочешь носить футболку «Ювентуса» с 10-м номером, нужно играть на более высоком уровне. Мне кажется, что под давлением он обделывается. А затем он просит 10 млн евро. Да вы что?!

27-летний аргентинец сыграл 14 матчей в сезоне и забил три гола.