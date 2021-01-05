​«Ювентус» отложил выезд на матч с «Миланом»

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо вынудили «Ювентус» отложить выезд на матч против «Милана» до утра среды, пишет на своих страницах Football Italia. Туринский клуб опасается по поводу возможного наличия очага инфекции в команде и хочет дождаться результатов последнего тестирования.

Расстояние от Турина до Милана составляет менее 150 километров, поэтому перенос выезда не должен стать проблемой для команды Андреа Пирло.

«Милан» и «Ювентус» должны сыграть в среду вечером. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.