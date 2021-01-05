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​«Ювентус» отложил выезд на матч с «Миланом»

05 Января 2021, 19:54,

Global Look Press

Положительные тесты на коронавирусную инфекцию у Алекса Сандро и Хуана Куадрадо вынудили «Ювентус» отложить выезд на матч против «Милана» до утра среды, пишет на своих страницах Football Italia. Туринский клуб опасается по поводу возможного наличия очага инфекции в команде и хочет дождаться результатов последнего тестирования.

Расстояние от Турина до Милана составляет менее 150 километров, поэтому перенос выезда не должен стать проблемой для команды Андреа Пирло.

«Милан» и «Ювентус» должны сыграть в среду вечером. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
05 Января 2021, 20:35

Интересно, сложится ли такой момент как с Наполи в начале сезона или нет...)))

0
sagittarius
05 Января 2021, 21:27

Это вряд ли. Возможный запрет на полёты в данном случае не актуален. От Турина до Милана менее 150км. На такие расстояния команды в любом случае не летают, а ездят.

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