Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В «Ювентусе» второй случай коронавируса за два дня, впереди матч с «Миланом»

05 Января 2021, 19:38,

Global Look Press

Ещё один футболист «Ювентуса» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, инфекция выявлена у Хуана Куадрадо. Болезнь протекает бессимптомно. Футболист был изолирован.

Ранее «старая синьора» сообщала о выявлении коронавируса у защитника Алекса Сандро.

Напомним, в среду, шестого января, «Ювентус» ждёт гостевой поединок чемпионата Италии против «Милана». Игра стартует в 22:45 по московскому времени. На сегодняшний день туринцы занимают только пятое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола