​В «Ювентусе» второй случай коронавируса за два дня, впереди матч с «Миланом»

Ещё один футболист «Ювентуса» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, инфекция выявлена у Хуана Куадрадо. Болезнь протекает бессимптомно. Футболист был изолирован.

Ранее «старая синьора» сообщала о выявлении коронавируса у защитника Алекса Сандро.

Напомним, в среду, шестого января, «Ювентус» ждёт гостевой поединок чемпионата Италии против «Милана». Игра стартует в 22:45 по московскому времени. На сегодняшний день туринцы занимают только пятое место в турнирной таблице Серии А.