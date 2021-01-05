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​Пирло: «Игра с «Миланом» будет для меня особенной»

05 Января 2021, 18:51,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий перед матчем чемпионата Италии против «Милана», который пройдёт шестого января.

«Милан» - команда, в которой я много играл и много выигрывал. Для меня это будет особенная игра, хотя клуб сильно изменился. Из тех, кого я знаю, там остался только Паоло Мальдини. И всё же будет прекрасно впервые встретиться с «Миланом» как тренер.

Безусловно, это будет важный матч, но не решающий. Игры между «Миланом» и «Ювентусом» всегда увлекательны. Я переживал это как футболист, а теперь буду переживать как тренер. Мы собираемся сделать всё возможное ради результата», - сказал Пирло на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Андреа Пирло
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
05 Января 2021, 19:37

Пирло, что ты там забыл?

0
Bolela
05 Января 2021, 19:31

Потому, что будет последней?

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