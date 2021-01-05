​Пирло: «Игра с «Миланом» будет для меня особенной»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий перед матчем чемпионата Италии против «Милана», который пройдёт шестого января.

«Милан» - команда, в которой я много играл и много выигрывал. Для меня это будет особенная игра, хотя клуб сильно изменился. Из тех, кого я знаю, там остался только Паоло Мальдини. И всё же будет прекрасно впервые встретиться с «Миланом» как тренер.

Безусловно, это будет важный матч, но не решающий. Игры между «Миланом» и «Ювентусом» всегда увлекательны. Я переживал это как футболист, а теперь буду переживать как тренер. Мы собираемся сделать всё возможное ради результата», - сказал Пирло на пресс-конференции.