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​Пирло рассказал о проблемах Дибалы со здоровьем

05 Января 2021, 18:38,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча чемпионата Италии против «Милана» поговорил о состоянии нападающего Пауло Дибалы.

«Вчера у Пауло поднялась температура, но сегодня ему стало лучше. Он сможет сыграть против «Милана», если не случится ничего непредвиденного», - рассказал Пирло на пресс-конференции.

Напомним, «Милан» и «Ювентус» выяснят отношения в среду, шестого января. На текущий момент команда Стефано Пиоли лидирует с нулём в графе поражений, а команда Андреа Пирло располагается на пятой строчке.

В четырнадцати матчах текущего сезона Пауло Дибала забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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