​Пиоли: «Матч с «Ювентусом» не будет решающим»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу предстоящего матча чемпионата Италии против «Ювентуса».

«Я ожидаю прогресса от «Ювентуса», они должны начать новый путь. Они что-то потеряли, но остаются очень сильной командой. Они хорошо организованы на поле. Это будет матч, который важно хорошо провести с тактической точки зрения.

Мы не можем изменить нашу цель. Наша цель на завтра – матч с «Ювентусом», и мы постараемся победить. Противостояние «Милана» и «Ювентуса» остаётся историческим. Это не решающий, но важный матч. Мы хотим добиться успеха», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

«Милан» и «Ювентус» сыграют в среду, шестого января. На текущий момент «россонери» занимают первое место в таблице Серии А, а «старая синьора» - пятое.