​Пиоли: «Матч с «Ювентусом» не будет решающим»

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05 Января 2021, 17:33,
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу предстоящего матча чемпионата Италии против «Ювентуса».
«Я ожидаю прогресса от «Ювентуса», они должны начать новый путь. Они что-то потеряли, но остаются очень сильной командой. Они хорошо организованы на поле. Это будет матч, который важно хорошо провести с тактической точки зрения.
Мы не можем изменить нашу цель. Наша цель на завтра – матч с «Ювентусом», и мы постараемся победить. Противостояние «Милана» и «Ювентуса» остаётся историческим. Это не решающий, но важный матч. Мы хотим добиться успеха», - сказал Пиоли на пресс-конференции.
«Милан» и «Ювентус» сыграют в среду, шестого января. На текущий момент «россонери» занимают первое место в таблице Серии А, а «старая синьора» - пятое.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Милан, Стефано Пиоли
Чемпионский трон пустует в связи с плохой игрой Ювентуса... Если ещё и Милан их одолеет, Пирло попросят... Если руководство Ювентуса относится к чемпионствам как к самому собой разумеющемуся, то у меня для них плохие новости.