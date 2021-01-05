​Анчелотти: «Пирло не волшебник»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу работы Стефано Пиоли и Андреа Пирло в «Милане» и «Ювентусе» соответственно.

«Пиоли работает очень хорошо. «Милан» имеет чёткое представление о своей игре. Отсутствие Златана Ибрагимовича было экзаменом, но он был успешно сдан. Тренер нашёл отклик на поле от команды, которая ему поверила.

Что касается Пирло, то у него нет волшебной палочки. Но он выиграл со счётом 3:0 в гостях у «Барселоны» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Не всем это удавалось», - рассказал Анчелотти La Gazzetta dello Sport.