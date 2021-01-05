Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Анчелотти: «Пирло не волшебник»

05 Января 2021, 16:28,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу работы Стефано Пиоли и Андреа Пирло в «Милане» и «Ювентусе» соответственно.

«Пиоли работает очень хорошо. «Милан» имеет чёткое представление о своей игре. Отсутствие Златана Ибрагимовича было экзаменом, но он был успешно сдан. Тренер нашёл отклик на поле от команды, которая ему поверила.

Что касается Пирло, то у него нет волшебной палочки. Но он выиграл со счётом 3:0 в гостях у «Барселоны» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Не всем это удавалось», - рассказал Анчелотти La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Карло Анчелотти, Андреа Пирло, Стефано Пиоли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола