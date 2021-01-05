​Чалханоглу признан лучшим игроком Серии А в декабре

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу признан лучшим футболистом чемпионата Италии в декабре. Награду турецкий футболист получит шестого января перед началом важного матча против «Ювентуса», сообщается в пресс-релизе Серии А.

В декабре Хакан Чалханоглу провёл в чемпионате Италии пять матчей. В них футболист «Милана» записал на свой счёт один гол и сразу пять результативных передач на партнёров.

Стоит отметить, что действующий контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает в конце сезона. По этой причине турецкий футболист часто оказывается в центре слухов.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает первое место в Серии А.