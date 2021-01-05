Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Чалханоглу признан лучшим игроком Серии А в декабре

05 Января 2021, 14:57,

Global Look Press

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу признан лучшим футболистом чемпионата Италии в декабре. Награду турецкий футболист получит шестого января перед началом важного матча против «Ювентуса», сообщается в пресс-релизе Серии А.

В декабре Хакан Чалханоглу провёл в чемпионате Италии пять матчей. В них футболист «Милана» записал на свой счёт один гол и сразу пять результативных передач на партнёров.

Стоит отметить, что действующий контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает в конце сезона. По этой причине турецкий футболист часто оказывается в центре слухов.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает первое место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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