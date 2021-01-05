​Гаттузо близок к продлению контракта с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо близок к подписанию нового контракта с клубом. Как сообщает Il Mattino, стороны почти договорились о новом трудовом договоре сроком до конца июня 2023 года, однако Гаттузо хотел бы ещё раз встретиться с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Тренер хочет обсудить проект и определить цели «Наполи» на ближайшие годы.

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года. Под руководством тренера неаполитанцы провели 50 матчей во всех соревнованиях. Статистика такова: 29 побед, 7 ничьих, 14 поражений.

На текущий момент «Наполи» занимает четвёртое место в Серии А.