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​Гаттузо близок к продлению контракта с «Наполи»

05 Января 2021, 14:46,

Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо близок к подписанию нового контракта с клубом. Как сообщает Il Mattino, стороны почти договорились о новом трудовом договоре сроком до конца июня 2023 года, однако Гаттузо хотел бы ещё раз встретиться с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Тренер хочет обсудить проект и определить цели «Наполи» на ближайшие годы.

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года. Под руководством тренера неаполитанцы провели 50 матчей во всех соревнованиях. Статистика такова: 29 побед, 7 ничьих, 14 поражений.

На текущий момент «Наполи» занимает четвёртое место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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