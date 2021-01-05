«Ювентус» может сделать предложение по трансферу Гомеса

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес, который может покинуть «Аталанту» из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, находится в сфере интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» внимательно следит за развитием ситуации. Ожидается, что в текущее трансферное окно чемпион Италии сделает предложение бергамаскам по переходу 32-летнего футболиста.

В Турине Гомес может заменить Федерико Бернардески, которого могут в скором времени продать.

В сезоне-2020/2021 Алехандро сыграл десять поединков, забил четыре гола и отдал два ассиста.