Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» может сделать предложение по трансферу Гомеса

05 Января 2021, 08:30,

Global Look Press

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес, который может покинуть «Аталанту» из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, находится в сфере интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» внимательно следит за развитием ситуации. Ожидается, что в текущее трансферное окно чемпион Италии сделает предложение бергамаскам по переходу 32-летнего футболиста.

В Турине Гомес может заменить Федерико Бернардески, которого могут в скором времени продать.

В сезоне-2020/2021 Алехандро сыграл десять поединков, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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