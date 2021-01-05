«Ювентус» может сделать предложение по трансферу Гомеса

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05 Января 2021, 08:30,
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Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес, который может покинуть «Аталанту» из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, находится в сфере интересов туринского «Ювентуса».
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» внимательно следит за развитием ситуации. Ожидается, что в текущее трансферное окно чемпион Италии сделает предложение бергамаскам по переходу 32-летнего футболиста.
В Турине Гомес может заменить Федерико Бернардески, которого могут в скором времени продать.
В сезоне-2020/2021 Алехандро сыграл десять поединков, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес