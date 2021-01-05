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Гомес может остаться в «Аталанте» до лета

05 Января 2021, 00:21,

Global Look Press

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес может остаться в клубе до лета.

Как сообщает Sky Sport, клуб из Бергамо не торопится продавать Гомеса, а планирует дождаться хорошего предложения по аргентинцу. «Интер» и «Милан» уже связывались с агентом Гомеса, но официальных предложений пока не делали. Наиболее вероятным вариантом является переезд аргентинца за пределы Италии, потому что «Аталанта» не хочет усиливать своих конкурентов. Отмечается, что если «бергамаски» не получат достойного предложения по Гомесу, то выведут футболиста из заявки на сезон и не расстанутся с ним до лета.

Напомним, что Гомес не появлялся на поле с декабря из-за конфликта с Джан Пьеро Гасперини.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алехандро Гомес
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