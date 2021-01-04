Шкриньяр: «Нам нужно работать над обороной»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр высказался о выступлениях клуба в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что мы много работаем и делаем правильные вещи. Сейчас мы хотим стать гораздо стабильнее. В прошлом году у нас не получалось много забивать, но сейчас всё иначе, поэтому мы, защитники, должны уделить больше внимания игре в обороне», - цитирует Шкриньяра SportMediaset.

25-летний словак сыграл четырнадцать матчей за «Интер» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.

После пятнадцати туров «нерадзурри» занимают второе место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Милана» на одно очко.