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Сандро сдал положительный тест на коронавирус

04 Января 2021, 21:12,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба «туринцев», у футболиста есть некоторые легкие симптомы. Сандро помещен на изоляцию.

29-летний бразильский защитник принял участие в десяти матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Контракт Сандро с туринцами действует до 30 июня 2023 года.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в среду, 6 января, соперником «старой синьоры» станет «Милан». Подопечные Андреа Пирло набрали 27 очков в четырнадцати турах и расположились на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Алекс Сандро
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