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Виллаш-Боаш подтвердил интерес «Марселя» к Милику

04 Января 2021, 20:46,

Global Look Press

Португальский наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил интерес французского клуба к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

«Мы интересуемся Миликом, но никаких переговоров между нами и игроком не ведётся. Могу вам совершенно точно сказать, что в ближайшие дни мы не приобретем Милика. Вы должны понимать, что Аркадиуш – это не единственный вариант, потому что его очень сложно подписать, он является игроком высочайшего уровня», - цитирует Виллаша-Боаша L'Equipe.

26-летний Милик не принимал участия ни в одном из матчей «Наполи» в нынешнем сезоне, польский футболист не попал в заявку клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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