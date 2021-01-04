Виллаш-Боаш подтвердил интерес «Марселя» к Милику

Португальский наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил интерес французского клуба к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

«Мы интересуемся Миликом, но никаких переговоров между нами и игроком не ведётся. Могу вам совершенно точно сказать, что в ближайшие дни мы не приобретем Милика. Вы должны понимать, что Аркадиуш – это не единственный вариант, потому что его очень сложно подписать, он является игроком высочайшего уровня», - цитирует Виллаша-Боаша L'Equipe.

26-летний Милик не принимал участия ни в одном из матчей «Наполи» в нынешнем сезоне, польский футболист не попал в заявку клуба.