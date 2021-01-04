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Демирал недоволен ролью запасного в «Ювентусе»

04 Января 2021, 20:13,

Global Look Press

Центральный защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может покинуть клуб.

Как сообщил журналист Лука Бьянкини в «Твиттере», 22-летний турецкий футболист недоволен ролью запасного в «Ювентусе», он хочет получать игровую практику перед чемпионатом Европы, который пройдёт летом. Вероятность того, что Демирал покинет туринский клуб в зимнее трансферное окно крайне мала, Пирло планирует предоставить игровое время Мериху в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Демирал сыграл девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Контракт Мериха с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Мерих Демирал
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