​Пелле имеет предложения от «Интера» и «Ювентуса»

35-летний итальянский нападающий Грациано Пелле стал свободным агентом после того, как китайский «Шаньдун Лунэн» объявил о том, что контракт с футболистом продлён не будет.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на собственные источники, Пелле имеет целый ряд вариантов по продолжению карьеры. В Италии у форварда есть предложения от «Интера» и «Ювентуса», желающих иметь альтернативные варианты на острие для Ромелу Лукаку и Альваро Мораты соответственно.

Также Пелле имеет предложения из Англии и ОАЭ. Ожидается, что футболист примет решение по своему будущему до конца стартовавшей недели.