​Пелле имеет предложения от «Интера» и «Ювентуса»

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04 Января 2021, 19:35,
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35-летний итальянский нападающий Грациано Пелле стал свободным агентом после того, как китайский «Шаньдун Лунэн» объявил о том, что контракт с футболистом продлён не будет.
Как сообщает Football Italia, ссылаясь на собственные источники, Пелле имеет целый ряд вариантов по продолжению карьеры. В Италии у форварда есть предложения от «Интера» и «Ювентуса», желающих иметь альтернативные варианты на острие для Ромелу Лукаку и Альваро Мораты соответственно.
Также Пелле имеет предложения из Англии и ОАЭ. Ожидается, что футболист примет решение по своему будущему до конца стартовавшей недели.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Грациано Пелле
В Италию будет логично вернуться... В Англии по выступлениям за Саутгемптон помним... Глупо будет возвращаться туда и очернять воспоминания, вряд ли уже выдаст такую статистику, как тогда! А в Италии, в частности, в Интере, станет неплохим подспорьем для успехов клуба и личных успехов может добиться, не только в плане трофеев, но и в плане забитых голов.