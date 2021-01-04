​Роналду отреагировал на 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, на которого в популярной социальной сети Instagram подписались 250 миллионов человек. Звёздный футболист отреагировал на это знаменательное событие.

«250 миллионов! Какое невероятное число! Спасибо всем, вы – часть этого пути!» - написал Роналду.

Стоит отметить, что число подписчиков Роналду в Instagram уже успело вырасти до 251 миллиона.

В сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» пятнадцать матчей во всех соревнованиях. В них португалец записал на свой счёт восемнадцать голов и два результативных паса на партнёров.