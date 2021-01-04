​Ибрагимович перед матчем с «Ювентусом» продолжает заниматься индивидуально

В среду «Милан» проведёт важный матч чемпионата Италии против «Ювентуса». Как сообщает Football Italia, четыре футболиста «россонери» продолжают заниматься по индивидуальной программе. Это Златан Ибрагимович, Исмаэль Беннасер, Маттео Габбия и Алексис Салемакерс.

Ибрагимович в последний раз появлялся на поле в игре против «Наполи» в средине ноября. Возвращение шведского бомбардира на футбольное поле ожидается в игре с «Кальяри» восемнадцатого января.

«Милан» в текущем чемпионате Италии пока ни разу не проиграл и рассчитывает продлить эту серию в игре с чемпионом последних лет.