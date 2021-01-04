«Ювентус» готов платить Дибале 12 млн евро в год

Руководство туринского «Ювентуса» намерено подписать новый трудовой договор с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Об этом информирует издание Tuttosport.

Согласно данным источника, «старая синьора» готова увеличить заработную плату 27-летнего футболиста до 12 миллионов евро в год. Отмечается, что стороны возобновят переговоры в следующем месяце.

Действующий контракт Дибалы рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 14 поединков за туринский коллектив и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.