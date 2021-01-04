Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» установил клубный рекорд по набранным очкам

04 Января 2021, 11:34,

Global Look Press

В поединке 15-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде встречался с «Беневенто». Подопечные Стефано Пиоли отпраздновали победу со счетом 2:0.

Как информирует Opta в «Твиттере», «россонери» установили клубный рекорд. После 15 туров Серии А команда набрала рекордные 37 баллов.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий вторым «Интер» на одно очко.

Следующий поединок миланский коллектив проведет на своем домашнем стадионе против туринского «Ювентуса». Встреча состоится в среду, шестого января. Начало запланировано в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан
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