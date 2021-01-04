«Милан» установил клубный рекорд по набранным очкам

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04 Января 2021, 11:34,
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В поединке 15-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде встречался с «Беневенто». Подопечные Стефано Пиоли отпраздновали победу со счетом 2:0.
Как информирует Opta в «Твиттере», «россонери» установили клубный рекорд. После 15 туров Серии А команда набрала рекордные 37 баллов.
«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий вторым «Интер» на одно очко.
Следующий поединок миланский коллектив проведет на своем домашнем стадионе против туринского «Ювентуса». Встреча состоится в среду, шестого января. Начало запланировано в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан