Индзаги назвал Доннарумму лучшим голкипером Европы

Наставник «Беневенто» Филиппо Индзаги после поражения от «Милана» (0:2) высказался о голкипере «россонери» Джанлуиджи Доннарумме.

«Наша команда играла против лучшего голкипера Европы Джанлуиджи Доннаруммы. Мы максимально выложились. Очень досадно, что после хорошего выступления не получается набрать баллы. Если мы расстроены поражением от лидера Серии А, это показывает, насколько далеко команда зашла», - цитирует 47-летнего специалиста издание Football-Italia.

По итогам 15 туров чемпионата Италии «Беневенто» набрал 18 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.