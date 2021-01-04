Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лукаку рискует пропустить матч с «Ювентусом»

04 Января 2021, 09:44,

Global Look Press

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку получил повреждение в поединке 15-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (6:2).

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в результате медосмотра у бельгийского нападающего было выявлено мышечное повреждение правого бедра. Из-за этой травмы Лукаку рискует пропустить ближайшие четыре поединка своей команды, в том числе встречу с туринским «Ювентусом», которая запланирована на 17-е января.

В нынешнем розыгрыше Серии А 27-летний бомбардир провел 14 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»
Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола