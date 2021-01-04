Лукаку рискует пропустить матч с «Ювентусом»

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку получил повреждение в поединке 15-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (6:2).

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в результате медосмотра у бельгийского нападающего было выявлено мышечное повреждение правого бедра. Из-за этой травмы Лукаку рискует пропустить ближайшие четыре поединка своей команды, в том числе встречу с туринским «Ювентусом», которая запланирована на 17-е января.

В нынешнем розыгрыше Серии А 27-летний бомбардир провел 14 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.