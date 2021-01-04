Дзаньоло удалил аккаунт в «Инстаграме», итальянские СМИ часто обсуждают его личную жизнь

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло удалил аккаунт в «Инстаграме».

«Моя жизнь – на поле, а не в социальных сетях и сплетнях, я решил покинуть этот виртуальный мир, который мне не принадлежит. Всё это влияет на мое спокойствие, выздоровление и мою страсть. Я деактивирую свою учётную запись и обнимаю вас всех», - написал Дзаньоло в «Инстаграме» своей матери.

В последнее время в итальянских СМИ регулярно обсуждается личная жизнь Дзаньоло. Молодой футболист расстался со своей беременной девушкой и сразу же начал отношения с румынской моделью.

На данный момент Дзаньоло продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.