Де Пауль не уйдёт из «Удинезе» зимой

Хавбек Родриго де Пауль не покинет «Удинезе» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор клуба Пьерпаоло Марино.

«Удинезе» никогда не продает своих лучших игроков в январе, я могу подтвердить это. Родриго уйдёт только в том случае, если мы получим хорошее предложение, но это произойдёт не раньше лета», - цитирует Марино DAZN.

Аргентинским полузащитником в летнее трансферное окно интересовался питерский «Зенит».

26-летний де Пауль сыграл пятнадцать матчей за «Удинезе» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.