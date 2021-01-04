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Де Пауль не уйдёт из «Удинезе» зимой

04 Января 2021, 00:07,

Евро-Футбол.Ру

Хавбек Родриго де Пауль не покинет «Удинезе» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор клуба Пьерпаоло Марино.

«Удинезе» никогда не продает своих лучших игроков в январе, я могу подтвердить это. Родриго уйдёт только в том случае, если мы получим хорошее предложение, но это произойдёт не раньше лета», - цитирует Марино DAZN.

Аргентинским полузащитником в летнее трансферное окно интересовался питерский «Зенит».

26-летний де Пауль сыграл пятнадцать матчей за «Удинезе» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Удинезе, Родриго де Пауль, Пьерпаоло Марино
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