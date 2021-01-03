Леау – о мяче в ворота «Беневенто»: «Это один из самых красивых голов в моей карьере»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Беневенто» (2:0). Португалец отметился забитым голом, послав мяч в сетку с острого угла.

«Это один из самых красивых голов в моей карьере, но самое важное – победа. Мы остались вдесятером уже в первом тайме, было очень сложно, но мы продолжали играть хорошо и заслужили три очка.

Главное – это наш менталитет. Если нет Ибрагимовича, то есть Ребич, если нет Ребича, то есть Хауге. Вы видите, что мы в любом случае продолжаем оставаться уверенными.

Я должен поблагодарить тренера, потому что он всегда верил в меня, как на тренировках, так и во время матчей. Пиоли очень многому научил меня», - цитирует Леау Sky Sport Italia.