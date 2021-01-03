Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Леау – о мяче в ворота «Беневенто»: «Это один из самых красивых голов в моей карьере»

03 Января 2021, 23:27,

Global Look Press

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Беневенто» (2:0). Португалец отметился забитым голом, послав мяч в сетку с острого угла.

«Это один из самых красивых голов в моей карьере, но самое важное – победа. Мы остались вдесятером уже в первом тайме, было очень сложно, но мы продолжали играть хорошо и заслужили три очка.

Главное – это наш менталитет. Если нет Ибрагимовича, то есть Ребич, если нет Ребича, то есть Хауге. Вы видите, что мы в любом случае продолжаем оставаться уверенными.

Я должен поблагодарить тренера, потому что он всегда верил в меня, как на тренировках, так и во время матчей. Пиоли очень многому научил меня», - цитирует Леау Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Рафаэл Леау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»
Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола