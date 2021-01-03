Пиоли: «В очередной раз, оставшись в меньшинстве, мы играли сердцем»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли остался доволен игрой своей команды в матче с «Беневенто» (2:0). C 33-й минуты «россонери» играли в меньшинстве, удален был Сандро Тонали.

«В очередной раз, оставшись в меньшинстве, мы играли сердцем, выкладывались на полную и верили в хороший результат. Это очередная большая победа для нас.

Я приобнял Тонали в раздевалке, он грустил, потому что оставил команду в меньшинстве уже в первом тайме.

Давят ли на нас успехи конкурентов? Мы оказываем давление сами на себя, необходимо быть требовательными к своей игре», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

После пятнадцати туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, обгоняя «Интер» на одно очко.