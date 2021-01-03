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«Милан» обыграл «Беневенто», проведя час в меньшинстве

03 Января 2021, 21:55,

Global Look Press

«Милан» вернулся на первое место в Серии А, одолев в первом матче 2021 года «Беневенто». При этом для «россонери» три очка достались не так и просто, ведь с 33-й минуты команда играла вдесятером, так как за грубую игру был удален Сандро Тонали. Миланцы забили по быстрому голу в каждом тайме (Франк Кесси с пенальти и Рафаэл Леау с игры) и победили 2:0. У «ведьм» с 11 метров промахнулся Джанлука Капрари, также в этом поединке мяч трижды попадал в створ ворот.

«Милан» с 37 очками вернул первое место в таблице.

Протокол игры  
Беневенто 0:2 Милан
    15' Кесси Франк (0:1)
    49' Леау Рафаэл (0:2)
Монтипо Лоренцо Летиция Гаэтано   39' (Импрота Риккардо (   39') Туиа Алессандро   61' (Фулон Дам (   61') Глик Камил Барба Федерико Скьяттарелла Паскуале   32' Ионице Артур Хетемай Перпарим   46' (Мончини Габриэле (   46') Инсинье Роберто   82' (Сау Марко (   82') Капрари Джанлука   82' (Ди Серио Джузеппе (   82') Лападула Джанлука
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Басит Абдалла Пастина Кристиан Дель Пинто Лоренцо Дабо Брайан Тельо Андрес
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   81' (Калюлю Пьер (   81') Кьяер Симон   81' (Конти Андреа (   81') Романьоли Алессио Далот Диогу   78' Тонали Сандро   33' Кесси Франк Диас Брахим   36' (Крунич Раде (   36') Чалханоглу Хакан   41' Ребич Анте   70' (Кастильехо Самуэль (   70') Леау Рафаэл   80'
Запасные: Мусаккио Матео Дуарте Леонардо Коломбо Лоренцо Хёуге Йенс Мальдини Даниэль Фриджерио Марко Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
03 января. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Интер Милан, Беневенто
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Комментарии (5)
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0
Bourgignon Alex
04 Января 2021, 00:12

Rosso-neri siamo noi

0
Super fanat
03 Января 2021, 23:21

Удержали победу против крепкого середняка, молодцы... Чемпионская игра. Но будем посмотреть :)
P.S. Леау стал забивать наконец-то.

0
beorn_n
03 Января 2021, 22:32

Милан также пробил 10й пенальти за 15 туров. если так продолжится то побьют рекорд)

0
Рыгорыч
03 Января 2021, 22:59

Все 10 пенок вызывают у тебя вопросы?

0
beorn_n
03 Января 2021, 23:45

просто по факту. не смотрю игры милана. но знаю статистику.

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