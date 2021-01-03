«Милан» обыграл «Беневенто», проведя час в меньшинстве

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03 Января 2021, 21:55,
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«Милан» вернулся на первое место в Серии А, одолев в первом матче 2021 года «Беневенто». При этом для «россонери» три очка достались не так и просто, ведь с 33-й минуты команда играла вдесятером, так как за грубую игру был удален Сандро Тонали. Миланцы забили по быстрому голу в каждом тайме (Франк Кесси с пенальти и Рафаэл Леау с игры) и победили 2:0. У «ведьм» с 11 метров промахнулся Джанлука Капрари, также в этом поединке мяч трижды попадал в створ ворот.
«Милан» с 37 очками вернул первое место в таблице.
Протокол игры
|15' Кесси Франк (0:1)
|49' Леау Рафаэл (0:2)
Монтипо Лоренцо • Летиция Гаэтано 39' ( Импрота Риккардо ( 39') • Туиа Алессандро 61' ( Фулон Дам ( 61') • Глик Камил • Барба Федерико • Скьяттарелла Паскуале • 32'Ионице Артур • Хетемай Перпарим 46' ( Мончини Габриэле ( 46') • Инсинье Роберто 82' ( Сау Марко ( 82') • Капрари Джанлука 82' ( Ди Серио Джузеппе ( 82') • Лападула Джанлука
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Басит Абдалла • Пастина Кристиан • Дель Пинто Лоренцо • Дабо Брайан • Тельо Андрес
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде 81' ( Калюлю Пьер ( 81') • Кьяер Симон 81' ( Конти Андреа ( 81') • Романьоли Алессио • Далот Диогу • 78'Тонали Сандро • 33'Кесси Франк • Диас Брахим 36' ( Крунич Раде ( 36') • Чалханоглу Хакан • 41'Ребич Анте 70' ( Кастильехо Самуэль ( 70') • Леау Рафаэл 80'
Запасные: Мусаккио Матео • Дуарте Леонардо • Коломбо Лоренцо • Хёуге Йенс • Мальдини Даниэль • Фриджерио Марко • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
03 января. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Интер Милан, Беневенто
Rosso-neri siamo noi
Удержали победу против крепкого середняка, молодцы... Чемпионская игра. Но будем посмотреть :)
P.S. Леау стал забивать наконец-то.
Милан также пробил 10й пенальти за 15 туров. если так продолжится то побьют рекорд)
Все 10 пенок вызывают у тебя вопросы?
просто по факту. не смотрю игры милана. но знаю статистику.