«Милан» обыграл «Беневенто», проведя час в меньшинстве

«Милан» вернулся на первое место в Серии А, одолев в первом матче 2021 года «Беневенто». При этом для «россонери» три очка достались не так и просто, ведь с 33-й минуты команда играла вдесятером, так как за грубую игру был удален Сандро Тонали. Миланцы забили по быстрому голу в каждом тайме (Франк Кесси с пенальти и Рафаэл Леау с игры) и победили 2:0. У «ведьм» с 11 метров промахнулся Джанлука Капрари, также в этом поединке мяч трижды попадал в створ ворот.

«Милан» с 37 очками вернул первое место в таблице.