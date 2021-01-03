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Симоне Индзаги: «Если мы продолжим так играть, то ситуация в таблице улучшится»

03 Января 2021, 21:24,

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче с «Дженоа» (1:1).

«Мы хорошо провели первый тайм и заслужили забить ещё один гол. Во втором тайме они выглядели лучше нас, но мы могли избежать пропущенного мяча. Мы разочарованы, потому что хотели заработать сегодня три очка.

Теперь нам нужно сосредоточиться на матче с «Фиорентиной». У нас есть время прийти в себя, сейчас таблица выглядит не самым лучшим образом, если мы продолжим так играть, то ситуация улучшится», - цитирует Индзаги Sky Sport.

«Лацио» после пятнадцати туров занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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