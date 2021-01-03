Гасперини: «Нас очень сложно переиграть»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами после победы над «Сассуоло» (5:1) в пятнадцатом туре чемпионата Италии.

«У нас сильная команда, которую очень сложно переиграть. В ноябре мы пытались найти баланс между атакой и обороной, но что-то не получалось, поэтому мы пробовали разные решения, сейчас всё работает нормально.

Диалло? Думаю, если «Манчестер Юнайтед» решил отдать его нам в аренду, было бы лучше оставить его у нас до конца сезона», - цитирует Гасперини Sky Sport.

«Аталанта» набрала 25 очков в четырнадцати турах и занимает шестую строчку в итальянской Серии А.