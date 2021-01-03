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Фонсека: «Мы стали гораздо стабильнее»

03 Января 2021, 19:52,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Самподорией» (1:0).

«Самое важное для нас – это победа. У команды всё хорошо, мы много работаем и становимся более стабильными. Сегодня мы контролировали игру и полностью заслужили три очка. Мы могли забить ещё больше голов.

Трансферы в зимнее трансферное окно? Посмотрим, что будет в январе. Я общаюсь с руководством, они знают, что нужно команде», - цитирует Фонсеку DAZN.

«Рома» набрала тридцать очков в пятнадцати турах итальянской Серии А и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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