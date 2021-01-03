«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Сассуоло», «Наполи» и «Рома» победили

|
03 Января 2021, 18:59,
|
|
В 15-м туре Серии А подошли к концу сразу 7 матчей. «Аталанта» устроила форменный погром конкурентам из «Сассуоло» (5:1).
Алексея Миранчука выпустили на поле лишь на 84-й минуте. «Наполи» также без труда набрал три очка, одолев «Кальяри» (4:1). С перевесом в один мяч победили «Рома» и «Верона», а «Торино» ушел с последнего места, разобравшись с «Пармой» (3:0). «Дженоа» и «Лацио» поделили очки - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Сапата Дуван 11'
|(2:0) Пессина Маттео 45'
|(3:0) Сапата Дуван 49'
|(4:0) Госенс Робин 57'
|(5:0) Муриэль Луис 68'
|75' Кирикеш Влад (5:1)
Голлини Пьерлуиджи • Джимсити Берат 77' ( Руджери Маттео ( 77') • Ромеро Кристиан • 44'Паломино Хосе • Хатебур Ханс • 25'Де Рон Мартен • 80'Фройлер Ремо • Госенс Робин 77' ( Депаоли Фабио ( 77') • Пессина Маттео 63' ( Малиновский Руслан ( 63') • Иличич Йосип 63' ( Муриэль Луис ( 63') • Сапата Дуван 84' ( Миранчук Алексей ( 84')
Запасные: Спортьелло Марко • Кальдара Маттиа • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Мохика Хоан • Росси Франческо
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт • Кирикеш Влад • 51'Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос • Лопес Максим 56' ( Обьянг Педро ( 56') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико 84' ( Распадори Джакомо ( 84') • Траоре Хамед 83' ( Гараслин Лукаш ( 83') • Бога Жереми 68' ( Бурабия Мехди ( 68') • Капуто Франческо 56' ( Дефрель Грегоре ( 56')
Запасные: Пеголо Джанлука • Тольян Йереми • Айхан Кан • Скьяппакассе Николас • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
03 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|25' Зелиньски Петр (0:1)
|(1:1) Педро Жоао 60'
|62' Зелиньски Петр (1:2)
|74' Лосано Ирвин (1:3)
|86' Инсинье Лоренцо (1:4)
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле • Чеппители Лука • Валюкевич Себастьян • Ликояннис Хараламбос 30' • 65'Марин Рэзван • Перейро Гастон 56' ( Трамони Маттео ( 56') • Нандес Найтан • Педро Жоао 83' ( Паволетти Леонардо ( 83') • Соттил Рикардо 53' 68' ( Трипальделли Алессандро ( 68') • Симеоне Джованни 83' ( Калигара Фабрицио ( 83' ) 85'
Запасные: Бочча Сальваторе • Пинна Симоне • Черри Альберто • Пизакане Фабио • Викарио Гульельмо • Олива Кристиан
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас 87' ( Ррахмани Амир ( 87') • Максимович Никола • Руй Мариу 87' ( Лоботка Станислав ( 87') • Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуа 87' ( Гулам Фаузи ( 87') • Зелиньски Петр 72' 77' ( Элмас Элиф ( 77') • Лосано Ирвин • Петанья Андреа 77' ( Политано Маттео ( 77') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Контини Никита • Льоренте Фернандо • Мерет Алекс • Хюсай Эльсейд • Демме Диего
03 января. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры
|(1:0) Джеко Эдин 73'
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис • 8'Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Вильяр Гонсало 63' 68' ( Кристанте Бриан ( 68') • Верету Жордан • Перес Бруно • 55'Пеллегрини Лоренцо 82' ( Перес Карлес ( 82') • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 87' ( Майораль Борха ( 87')
Запасные: Боер Пьетро • Диавара Амаду • Провиденс Рубен • Дарбо Эбрима • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Сантон Давиде • Кумбулла Мараш • Подгоряну Суф
Аудеро Эмиль • Йосида Майя 37' 82' ( Лерис Мехди ( 82') • Коллей Омар • Тонелли Лоренцо • 74'Ауджелло Томмазо • 61'Кандрева Антонио • Торсби Мортен • Экдаль Олбин • 67'Янкто Якуб • 83'Верре Валерио 63' ( Дамсгор Миккель ( 63') • Квальярелла Фабио 80' ( Ла Гумина Антонино ( 80')
Запасные: Роша Кайке • Берешиньски Бартош • Равалья Никола • Рамирес Гастон • Летица Карло • Адриен Силва • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
03 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
|8' Синго Уилфрид (0:1)
|88' Иццо Армандо (0:2)
Сепе Луиджи • Иакопони Симоне • Осорио Йордан 61' ( Бузи Максим ( 61') • Алвеш Бруну • 87'Гальоло Риккардо • 30'Куцка Юрай 85' ( Сиприен Вилан ( 85') • Эрнани Азеведо 60' ( Зом Симон ( 60') • Куртич Ясмин • Брунетта Хуан 60' ( Инглезе Роберто ( 60') • Карамо Янн 75' ( Михэйлэ Валентин ( 75') • Корнелиус Андреас
Запасные: Бругман Гастон • Болог Ботонд • Лорини Венсан • Камара Дрисса • Коломби Симоне • Валенти Лаутаро • Риччи Джакомо
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • 89'Лянко Войнович • Бремер Глейсон • Синго Уилфрид • Лукич Саша • Ринкон Томас • Линетти Кароль 86' ( Сегре Джакопо ( 86') • Родригес Рикардо • Верди Симоне 32' 70' ( Гояк Амер ( 70') • Белотти Андреа
03 января. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры
|15' Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Дестро Маттиа 58'
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа • Сапата Кристиан 33' ( Радованович Иван ( 33') • Кришито Доменико • Дзаппакоста Давиде • Бехрами Валон 73' ( Лерагер Лукас ( 73') • Ровелла Николо 46' ( Шомуродов Элдор ( 46') • Бадель Милан • Циборра Леннарт • 63'Дестро Маттиа 59' 61' ( Скамачча Джанлука ( 61') • Пьяца Марко 46' ( Зайц Миха ( 46')
Запасные: Палеари Альберто • Думбравану Даниэл • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Бани Маттиа • Гольданига Эдоардо • Зима Лукаш
Рейна Пепе • Патрик 43' 46' ( Луис Фелипе ( 46') • Ачерби Франческо • Раду Стефан • Лаццари Мануэль • Милинкович-Савич Сергей 60' 81' ( Мурики Ведат ( 81') • Лукас Лейва 69' 69' ( Эскаланте Гонсало ( 69' ) • 90'Альберто Луис 89' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 89') • Марусич Адам • Кайседо Фелипе 81' ( Перейра Андреас ( 81') • Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко • Франко Дамиано • Катальди Данило • Андерсон Джаван • Армини Николо • Стракоша Томас • Худт Уэсли
03 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|75' Цаканьи Маттиа (0:1)
Проведель Иван • Виньяли Лука • Эрлич Мартин • 77'Хабот Юлиан 12' • 69'Маркицца Риккардо 88' ( Дейола Алессандро ( 88') • Эстевес Науэль 35' 88' ( Фариас Диего ( 88') • Агум Люсьен • 79'Побега Томмазо 66' 67' ( Пикколи Роберто ( 67') • Агудело Кевин 67' ( Маджоре Джулио ( 67') • Нзола М'Бала • Гьяси Эммануэль 70' ( Исмайли Ардиан ( 70')
Запасные: Рафаэл Биттенкур • Крапикас Титас • Феррер Сальвадор • Рамос Хуан
Сильвестри Марко • Давидович Павел • Маньяни Джанджакомо • Димарко Федерико 76' ( Чеккерини Федерико ( 76') • Фараони Марко • Тамез Адриен • Велозу Мигель • Лазович Дарко • Барак Антонин • Цаканьи Маттиа 88' ( Сальседо Эдди ( 88') • Калинич Никола 53' ( Колли Эбрима ( 53')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Ловато Маттео • Рюэгг Кевин • Илич Иван • Пандур Ивор • Гюнтер Корай • Данци Андреа
03 января. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|Фиорентина
|0:0
|Болонья
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • 71'Роша Игор II • 8'Касерес Мартин 72' ( Лирола Поль ( 72') • Амрабат Софьян • Валеро Борха 77' ( Бонавентура Джакомо ( 77' ) • 89'Кастровилли Гаэтано • Венути Лоренцо • Влахович Душан 72' ( Куаме Кристиан ( 72' ) • 90'Рибери Франк
Запасные: Мартинес Лукас II • Кальехон Хосе • Эйссерик Валентин • Пульгар Эрик • Дункан Альфред • Терраччиано Пьетро • Сапонара Риккардо • Баррека Антонио
Да Коста Жуниор • Де Сильвестри Лоренцо 4' 46' ( Пас Нехуэн ( 46') • Данило Ларанжера • Томиясу Такэхиро • Дейкс Митчелл • Схаутен Йерди 28' 87' ( Поли Андреа ( 87') • Домингес Николас 58' 88' ( Сванберг Маттиас ( 88') • Орсолини Риккардо 75' ( Ольсен Андреас ( 75') • Сориано Роберто • Барроу Муса • Паласио Родриго 75' ( Виньято Эмануэль ( 75')
Запасные: Калабрези Артуро • Денсвил Стефано • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Кингсли Майкл • Хики Аарон • Равалья Федерико • Рабби Симоне
03 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Наполи, Аталанта, Алексей Миранчук
Как так великой фиорентине сегодня судья не подсобил, бедняжки без его помощи даже по воротам ударить не смогли ай яй яй
ты не понимаешь! просто Болонья на голову сильней Юве и всех судей))))