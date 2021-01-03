«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Сассуоло», «Наполи» и «Рома» победили

В 15-м туре Серии А подошли к концу сразу 7 матчей. «Аталанта» устроила форменный погром конкурентам из «Сассуоло» (5:1).

Алексея Миранчука выпустили на поле лишь на 84-й минуте. «Наполи» также без труда набрал три очка, одолев «Кальяри» (4:1). С перевесом в один мяч победили «Рома» и «Верона», а «Торино» ушел с последнего места, разобравшись с «Пармой» (3:0). «Дженоа» и «Лацио» поделили очки - 1:1.