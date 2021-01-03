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Осимхен, заразившийся коронавирусом: «Приношу свои извинения клубу, тренеру, команде и болельщикам»

03 Января 2021, 18:13,

Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выступил с заявлением после заражения коронавирусом. Футболист летал в Нигерию на рождественский каникулы и посетил вечеринку без защитной маски. После возвращения в Неаполь Осимхен сдал положительный тест на коронавирус.

«Мне очень жаль, что так получилось, я был неправ, поехав в Нигерию в такой момент, даже если учитывать, что у меня там много близких, включая братьев. Я ошибся, посетив вечеринку, я не понимал всей ситуации. Приношу свои извинения клубу, тренеру, команде и болельщикам», - написал Осимхен в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Виктор сыграл восемь матчей за «Наполи» по всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
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