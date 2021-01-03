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​Маротта: «Интер» не будет тратить много в январе»

03 Января 2021, 14:51,

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу планов клуба на зимнее трансферное окно.

«Все клубы разрабатывают собственную стратегию, и мы сделали то же самое. Клуб всегда хочет обеспечивать баланс между инвестициями и доходами. В ситуации с пандемией доходы снизились, поэтому мы не будем тратить много в январе», - сказал Маротта Sky Sport Italia.

«Весь мир борется с влиянием пандемии, поэтому каждый клуб сосредоточен на стабильности и равновесии. Мы уже не увидим тех расходов на трансферном рынке, которые видели раньше», - отметил директор миланского клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Джузеппе Маротта
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