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​Экс-игрок «Интера»: «Однажды чуть не избили игрока до смерти, когда он специально забил в свои ворота»

03 Января 2021, 14:28,


Бывший футболист «Интера» Сандро Маццола рассказал о ситуации, когда один из его партнёров по команде участвовал в договорняке.

«Самый большой грех, который может совершить футболист, - это договорной матч. Однажды один из моих партнёров по команде специально забил гол в свои ворота. Когда мы вошли в раздевалку, то чуть не избили его до смерти.

К сожалению, в то время такие ситуации были обычным делом, потому что было гораздо больше бедности», - рассказал Маццола газете Libero.

78-летний Сандро Маццола провёл 570 матчей за «Интер» в период с 1960 по 1977 год. За другие клубы он не выступал.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Сандро Маццола
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
03 Января 2021, 15:54

вся сущность картона, предательство и нажива

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