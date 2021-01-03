​Переговоры по новому контракту Дибалы пройдут в конце января – начале февраля

Переговоры по новому контракту нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы пройдут в конце января – начале февраля. Об этом на своей странице в Twitter сообщает известный журналист Николо Скира.

Отмечается, что «старая синьора» предлагает Дибале контракт сроком до конца июня 2025 года с заплатой в 10 миллионов евро, которая может вырасти до 12 миллионов за счёт бонусов.

Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до средины 2022 года. В текущем сезоне аргентинский форвард провёл за туринцев тринадцать матчей во всех соревнованиях, в которых записал на свой счёт два забитых гола.