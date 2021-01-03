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​Пирло: «Я привык, что в СМИ можно легко превратиться из героя в ноль»

03 Января 2021, 11:10,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло коснулся темы своего первого сезона тренерской работы.

«Усвоил ли я какие-то ценные уроки по ходу первого сезона работы? Как и во времена выступлений в качестве футболиста, я знаю, что ситуацию нужно оценивать в целом. В СМИ можно легко превратиться из героя в ноль, но я к этому привык, потому что выступал на высоком уровне как футболист. Ничего нового.

Когда вы тренируете «Ювентус», вам приходится сталкиваться со многими трудностями и нести большую ответственность. Но я к этому готов», - сказал Пирло клубной пресс-службе «старой синьоры».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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