​Пирло: «Я привык, что в СМИ можно легко превратиться из героя в ноль»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло коснулся темы своего первого сезона тренерской работы.

«Усвоил ли я какие-то ценные уроки по ходу первого сезона работы? Как и во времена выступлений в качестве футболиста, я знаю, что ситуацию нужно оценивать в целом. В СМИ можно легко превратиться из героя в ноль, но я к этому привык, потому что выступал на высоком уровне как футболист. Ничего нового.

Когда вы тренируете «Ювентус», вам приходится сталкиваться со многими трудностями и нести большую ответственность. Но я к этому готов», - сказал Пирло клубной пресс-службе «старой синьоры».