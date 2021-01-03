Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Когда закрывается трансферное окно в Италии

03 Января 2021, 01:11,

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Руководство Серии А, как и Ла Лиги, приняло решение открыть зимнее трансферное окно 4 января 2021 года. В этот день официально зарегистрируют несколько сделок. Единственным пока переходом за деньги стал переезд защитника Йоакима Меле из «Генка» в «Аталанту» за 11 млн евро. Также нельзя пройти мимо ухода игрока «Интера» Раджи Наингголана в «Кальяри» на правах аренды.

До 1 февраля, когда закроется трансферное окно на Апеннинском полуострове, еще достаточно много времени, и обязательно будут громкие переходы как на вход, так и на выход.

Серия А возвращается с каникул уже в воскресенье, в этот день пройдут матчи 15-го тура чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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