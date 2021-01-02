Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Президент Серии А предлагает допускать вакцинированных людей на стадионы

02 Января 2021, 23:35,

Depositphotos

Президент итальянской Серии А Паоло даль Пино считает, что вакцинированных людей можно пускать на стадионы.

«Думаю, мы должны допускать вакцинированных граждан на стадионы. Мы представили правительству план на 300 страницах о том, как мы можем безопасно проводить матчи со зрителями, уменьшив вместимость стадионов. Но мы не получили ни одного ответа. Не было даже телефонного звонка. Я надеюсь, что на стадионы разрешат пропускать хотя бы тех, кто вакцинирован», - сказал даль Пино Rai Radio 1.

Стоит сказать, что в Италии уже началась вакцинация граждан от коронавирусной инфекции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Серия А, Паоло даль Пино
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