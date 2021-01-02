​Филиппо Индзаги: На 90 минут перестану быть фанатом «Милана»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги дал комментарий перед матчем Серии А против «Милана», который запланирован на 3 января.

«Это немного похоже на игру с «Лацио», когда я противостоял своему брату Симоне. Это был тяжёлый опыт на человеческом уровне, но при этом эмоциональный опыт, который сложно описать.

Все знают, как я люблю «Милан». Думаю, болельщики «россонери» ко мне испытывают взаимные чувства. Мы будем соперниками только 90 минут. Сразу после этого я снова смогу стать фанатом «Милана» номер один.

Я сказал футболистам, чтобы они наслаждались возможностями. Год назад мы играли в Серии Б, а теперь встречаемся с лидерами Серии А. Постараемся отобрать у «Милана» очки, как отобрали очки у «Лацио» и «Ювентуса», - сказал Индзаги на пресс-конференции.