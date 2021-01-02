Роналду – первый, кто достиг 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду является первым человеком, на которого в популярной социальной сети Instagram подписались 250 миллионов человек. Количество подписчиков Роналду эквивалентно количеству жителей во Франции, Германии, Италии и Испании вместе взятых, приводит интересное наблюдение La Gazzetta dello Sport.

На втором месте по популярности в Instagram располагается певица Ариана Гранде, на которую подписаны 214 миллионов человек.

Отмечается, что Роналду принадлежит публикация, которая в 2020 году собрала больше всего «лайков». Речь идёт о чёрно-белом фото с Диего Марадоной, опубликованном после смерти легендарного аргентинца. Публикация набрала почти 20 миллионов «лайков».