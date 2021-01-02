Роналду – первый, кто достиг 250 млн подписчиков в Instagram

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02 Января 2021, 20:51,
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду является первым человеком, на которого в популярной социальной сети Instagram подписались 250 миллионов человек. Количество подписчиков Роналду эквивалентно количеству жителей во Франции, Германии, Италии и Испании вместе взятых, приводит интересное наблюдение La Gazzetta dello Sport.
На втором месте по популярности в Instagram располагается певица Ариана Гранде, на которую подписаны 214 миллионов человек.
Отмечается, что Роналду принадлежит публикация, которая в 2020 году собрала больше всего «лайков». Речь идёт о чёрно-белом фото с Диего Марадоной, опубликованном после смерти легендарного аргентинца. Публикация набрала почти 20 миллионов «лайков».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
аж интересно,что будут считать лет
через 20?)))
наверное,количество ношенных носков или использованных рулонов туалетной бумаги, не , ну а че,титул великого серуна тоже титул!)))
самое выдающееся футбольное достижение , Марадона в гробу переворачивается , а Пеле ногти грызет ....на ногах..
Точно такое же ,,великое ,, достижение у Дзюбы , он первый кто передернул в соцсетях ... с ума уже посходили с этими инстаграмами