​Буффон опередил Яшина и был назван лучшим вратарём всех времён

Итальянская La Gazzetta dello Sport связалась с 18 вратарями из 18 стран в рамках опроса по выявлению лучшего голкипера всех времён.

Первое место занял Джанлуиджи Буффон с семью голосами. Он опередил Льва Яшина – единственного вратаря, получавшего «Золотой мяч». Яшин набрал пять голов. Тройку замкнул Дино Дзофф в двумя голосами.

По одному голосу получили Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Клаудио Таффарель и Петер Шмейхель.

Мануэль Нойер поставил Джанлуиджи Буффона и Льва Яшина на один уровень, отдав каждому по голосу. А вот россиянин Вячеслав Малафеев поставил Буффона выше Яшина.

«Джиджи лучше всех и в свои 42 года ещё в порядке. Он является нестареющей иконой футбола, как бывает в кино или музыке», - сказал Малафеев.