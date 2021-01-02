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​Буффон опередил Яшина и был назван лучшим вратарём всех времён

02 Января 2021, 20:41,

Global Look Press

Итальянская La Gazzetta dello Sport связалась с 18 вратарями из 18 стран в рамках опроса по выявлению лучшего голкипера всех времён.

Первое место занял Джанлуиджи Буффон с семью голосами. Он опередил Льва Яшина – единственного вратаря, получавшего «Золотой мяч». Яшин набрал пять голов. Тройку замкнул Дино Дзофф в двумя голосами.

По одному голосу получили Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Клаудио Таффарель и Петер Шмейхель.

Мануэль Нойер поставил Джанлуиджи Буффона и Льва Яшина на один уровень, отдав каждому по голосу. А вот россиянин Вячеслав Малафеев поставил Буффона выше Яшина.

«Джиджи лучше всех и в свои 42 года ещё в порядке. Он является нестареющей иконой футбола, как бывает в кино или музыке», - сказал Малафеев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Джанлуиджи Буффон, Вячеслав Малафеев, Лев Яшин
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