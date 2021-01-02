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Пирло – о провале в последнем матче 2020 года: «Больше не хочу такого видеть»

02 Января 2021, 20:13,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча с «Удинезе» вспомнил домашнее поражение 0:3 от «Фиорентины» в заключительной игре 2020 года.

«В понедельник мы собрались на тренировке, и я увидел команду, которая хочет реабилитироваться после неудачного выступления. Мы обсудили ту игру. В ней всё было не так – от отношения к делу до разных деталей. Это был плохой способ завершить 2020 год. У нас была хорошая, продуктивная встреча, на которой мы обсудили наши будущие цели.

Я больше никогда не хочу видеть такого выступления. В последнее время мы улучшились во многих аспектах», - сказал Пирло клубной пресс-службе.

«Ювентус» сыграет против «Удинезе» 3-го января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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